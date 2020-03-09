SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Faslı engelli basketbolcu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un değişmezlerinden oldu - Spor
Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa, Spor

Faslı engelli basketbolcu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un değişmezlerinden oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un Faslı oyuncusu Fuad Moussati, 19 yaşında ülkesinde izlediği bir maç sayesinde başladığı basketbolda geride kalan 10 yılda başarılı bir sporcu haline geldi.

09.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:56
Faslı engelli basketbolcu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un değişmezlerinden oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un Faslı oyuncusu Fuad Moussati, 19 yaşında ülkesinde izlediği bir maç sayesinde başladığı basketbolda geride kalan 10 yılda başarılı bir sporcu haline geldi.

Ülkesinde basketbola başlamasının ardından milli takıma kadar yükselen engelli basketbolcu Fuad Moussati, Türkiye'de daha önce oynamış bir arkadaşının aracılığıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımının başkanı ve antrenörü Serdar Yıldırım ile tanıştı.

Farklı ülkelerde oynamak ve basketbolunu geliştirmek için Yıldırım'ın transfer teklifini kabul eden Moussati, sezon başında Şanlıurfa'ya geldi.

Hazırlık döneminde çok çalışarak kısa sürede takımın değişmezlerinden biri olmayı başaran 29 yaşındaki engelli basketbolcu, kendisini geliştirerek ülkesine daha çok faydalı olmayı amaçlıyor.

"Basketbol hayatımı değiştirdi"

Moussati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 yaşında ülkesinde izlediği bir maç sırasında çok heyecanlandığını ve bu sporu yapmaya karar verdiğini söyledi.

Kısa sürede milli takıma seçildiğini anlatan Moussati, "Basketbol hayatımı değiştirdi diyebilirim. Bu sayede sosyal hayatım değişti, vücudum daha dinç oldu ayrıca spor yapmaya başladıktan sonra daha çok insanlarla tanıştım, farklı şehirler ve ülkeleri görme şansı buldum." dedi.

Moussati, eşi ve bir oğlunu ülkesinde bırakarak hayallerinin peşinden koştuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Sporda bitirmek diye bir şeyi kabul etmiyorum, oynayabildiğim kadar oynamak isterim. En az 50 yaşına kadar oynamak istiyorum. Benim gibi engelli arkadaşlarıma spor yapmalarını tavsiye ediyorum, mutlaka bir sporla ilgilensinler. Özellikle başkanımız ve antrenörümüz Serdar Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Kendisini babam gibi görüyorum, bana çok destek veriyor ayrıca takım arkadaşlarımla bir aile gibiyiz. Hepsine teşekkür ediyorum."

"Moussati kabiliyetli ve basketbolu çok seviyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımının başkanı ve antrenörü Serdar Yıldırım da Moussati'nin takıma kısa sürede uyum sağladığını ve büyük katkı sunduğunu söyledi.

Moussati'nin kabiliyetli ve basketbolu çok seven biri olduğunun altını çizen Yıldırım, "Moussati, Fas Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından bir tanesi. Türkiye'de kendisini daha iyi geliştirerek milli takımına daha faydalı olmak ve Avrupa takımlarında oynamak istiyor. Kendisinden çok memnunuz, takımımıza güç kattı. İnşallah burada bizimle başarılı olarak hedeflediği yerlere gelir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Spor
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Spor
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Spor
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Spor
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Spor
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Vladimir Putin İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Elçin Sangu Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Berkay Şahin Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Faslı engelli basketbolcu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un değişmezlerinden oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:23:46. #1.15#