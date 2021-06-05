Faslı atlet Sbaai'ye 4 yıl men cezası
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Faslı atlet Sbaai'ye 4 yıl men cezası

Faslı atlet Sbaai'ye 4 yıl men cezası
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

2020 Sofya Maratonu'nun galibi Faslı atlet Youssef Sbaai, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

2020 Sofya Maratonu'nun galibi Faslı atlet Youssef Sbaai, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlanan Sbaai, 16 Kasım 2020'den itibaren 4 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

Ayrıca Sbaai'nin, parkur rekoru kırarak kazandığı Sofya Maratonu'nun koşulduğu 11 Ekim 2020'den itibaren aldığı dereceler de silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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