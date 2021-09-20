Faslı aktivistler, ülkedeki yabancı dil eğitiminin Fransızca yerine İngilizce olması için kampanya başlattı - Haberler
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Faslı aktivistler, ülkedeki yabancı dil eğitiminin Fransızca yerine İngilizce olması için kampanya başlattı

AA / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel
Faslı aktivistler, ülkedeki yabancı dil eğitiminin Fransızca yerine İngilizce olması için kampanya başlattı

Fas'ta ekim ayında başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı öncesi bazı aktivistler, sosyal medya platformlarında ülkede yabancı dil eğitiminin Fransızca yerine İngilizce olması için çağrıda bulundu.

Fas'ta ekim ayında başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı öncesi bazı aktivistler, sosyal medya platformlarında ülkede yabancı dil eğitiminin Fransızca yerine İngilizce olması için çağrıda bulundu.

Faslı araştırmacı Abdullah el-Mansuri, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eskimiş Fransızca dilinin yerine İngilizcenin birinci yabancı dil olmasına evet!" ifadelerini kullandı.

El-Mansuri paylaştığı gönderinin, ülkede Fransızcanın akademik müfredattan çıkarılması ve yerine geleceğin dili olan İngilizcenin getirilmesi için bir kampanya olduğunu belirtti.

Kampanyaya destek veren Faslı aktivist Farah Eşbeb ise, "İngilizce, eğitim ve bilim dilidir." görüşünü paylaştı.

Eşbeb paylaşımının devamında Fransızcanın dünyanın en yaygın dili olarak birinci sırada olan İngilizce karşısında ancak dokuzuncu sırada kendine yer bulabildiğini kaydetti.

Aktivist Halid Nadir ise Twitter'daki paylaşımında, "Faslılar çocuklarının yabancı üniversitelere daha kolay girebilmeleri için küçük yaştan itibaren birinci yabancı dil olarak İngilizce derslerinin verilmesini istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halid paylaşımında başlatılan kampanyanın bir gün içerisinde 6 milyondan fazla kişi tarafından olumlu karşılandığına değindi.

Fas'ta Ağustos 2019'da yürürlüğe giren yasayla beraber ülkede bazı bilimsel ve teknik derslerin Fransızca olarak öğretilmesi kararlaştırılmıştı.

Yürürlüğe giren yasa ülkede bazı siyasi parti ve dernekler tarafından eleştirilmişti.

Fas Anayasasına göre ülkede Arapça ve Berberice resmi diller olarak kabul ediliyor.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Faslı aktivistler, ülkedeki yabancı dil eğitiminin Fransızca yerine İngilizce olması için kampanya başlattı - Haberler
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