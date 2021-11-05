Faslı akademisyen, hükümetin başarısının yoksulluk ve işsizliğe yaklaşımına bağlı olduğunu söyledi Açıklaması

Faslı yazar ve sosyoloji profesörü Ahmed Şerak, yeni hükümetin başarısının, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlarla yüzleşme biçimiyle doğru orantılı olduğunu ifade etti.

Fas'ın Fes kentindeki Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesinde Öğretim Üyesi Profesör Şerak, 8 Eylül'deki seçimlerin ardından Fas Kralı 6. Muhammed tarafından 7 Ekim'de onaylanan koalisyon hükümetine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İşsizlik ve yoksulluk gibi sosyal meselelerin ülkede çözüm bekleyen en önemli konuların başında geldiğini belirten Şerak, siyasi alandaki başarılı somut uygulamalarla işsizliği azaltıp yoksulluk çemberini daraltarak sosyal meselelerle yakından ilgilenmeyen hiçbir hükümetin başarılı olamayacağını savundu.

Şerak, "Yeni hükümetin başarısı, işsizlik ve yoksulluk gibi sosyal meselelere yaklaşımına bağlı." dedi.

Faslı akademisyen, yeni hükümetin başarılı olup olmayacağı, yönetimin faaliyetleri, etkinliği, büyük projelere başlanması ve sosyal meseleler başta olmak üzere bazı taleplere cevap verilmesi gibi seçim vaatlerinin ne kadar yerine getirileceğinin sene başında netleşeceğini belirtti.

Şerak, Fas Temsilciler Meclisinde görev alacak milletvekilleri ile yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık başına gidilen 8 Eylül tarihine işaret ederek, bu günün ülkesinin siyasi tarihi için özel bir gün olduğunu vurguladı.

Sürprizlerin de yer aldığı seçimlerle siyasi bir haritanın şekillendiğini kaydeden Şerak, koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) oy kaybına değindi.

Profesör Şerak, gözlemcilerin, PJD'nin son seçimlerde üçüncü ya da dördüncü sıraya gerilemesini beklediğini ancak partinin bu kadar oy kaybedeceğini tahmin etmediklerini aktardı.

Yeni hükümetteki üçlü koalisyon

Faslı akademisyen, yeni siyasi sahnenin, hükümeti oluşturan üç partinin (Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Asalet ve Çağdaşlık Partisi ve İstiklal Partisi) zaferini ön plana çıkardığını belirtti.

Son seçimlerde Asalet ve Çağdaşlık Partisinin yükselişe geçtiğini ve İstiklal Partisinin de muhalefetten hükümete geçiş yaptığını hatırlatan Şerak, hükümetin bu üç siyasi partiyle sınırlı olmasının, bu partiler arasında devlet işlerini yönetmek ve seçim vaatlerini gerçekleştirmek için planlama ve koordinasyonu kolaylaştıracağı değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet kesimi de güçlendi

Muhalefet partilerinin durumunu da değerlendiren Şerak, Halk Güçleri Sosyalist Birliği Partisinin gözle görülür bir gelişme kat ederek, partinin elde ettiği sandalye sayısını 20'den 35'e yükselttiğine işaret etti.

Fas'ın uyumlu bir siyasi havaya kavuştuğunu ifade eden Şerak, şunları söyledi:

"Her halükarda (seçimlerle birlikte) Fas siyasi bir başarıya tanık oldu. Bu başarı onu pusuda bekleyenler karşısında ülkenin iç cephesini güçlendirecek."

Şerak ayrıca seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilip sonrasında hükümetin kurulmasıyla, ülkenin öncelikli milli meselesi olan Fas yönetimi ile ayrılıkçı Polisario Cephesi arasındaki Batı Sahra sorununda da kazanımların ve başarıların artacağını vurguladı.

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Haberi Kaydet