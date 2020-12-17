Faslı 200'den fazla aydın İsrail ile normalleşmeyi kınayan bildirgeyi imzaladı
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Faslı 200'den fazla aydın İsrail ile normalleşmeyi kınayan bildirgeyi imzaladı

17.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:18
Faslı 200'den fazla aydın İsrail ile normalleşmeyi kınayan bildirgeyi imzaladı

Fas'ın İsrail ile normalleşme kararı alması 200'ü aşkın Faslı aydın tarafından imzalanan bildirge ile kınandı.

Fas'ın İsrail ile normalleşme kararı alması 200'ü aşkın Faslı aydın tarafından imzalanan bildirge ile kınandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Rabat yönetiminin Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirme kararı almasına tepkiler sürüyor.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Yardımcı Naziha Amarij, aynı birliğe üye olan Muhammed Rafi ile Muasır ve Alternatif Partisi Genel Sekreteri Mustafa Mutasim'in de aralarında bulunduğu 200'ü aşkın aydın İsrail ile ilişkilerin normalleştirmesini kınayan bildirgeyi imzaladı.

Bildirgede, "Filistin meselesi, zafere ulaşılana kadar asla bırakılmayacak bir emanettir." vurgusu öne çıkarken, "normalleşmenin günah olduğu" yorumu yapıldı.

Fas, geçtiğimiz hafta perşembe günü yayımlanan kraliyet açıklamasıyla, İsrail ile ilişkilerin "mümkün olan en kısa süre içerisinde" normalleşeceğini duyurmuştu. Açıklamada, normalleşmenin Fas'ın Filistin davasındaki duruşunu değiştirmeyeceği de öne sürülmüştü.

Fas ve İsrail ilişkileri, 1993 yılındaki "Oslo" barış süreciyle beraber düşük düzeyde başlamıştı, ancak Rabat, 2002 yılında patlak veren 2'nci İntifada ile beraber ilişkilerini dondurmuştu.

Fas, Mağrip bölgesinde İsrail ile diplomatik ilişkilerini sürdüren tek devlet durumunda. Moritanya 2010'da İsrail ile ilişkilerini kesmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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