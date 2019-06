Fasıl Say, Antalya'da konser verdi

ANTALYA Akra Caz Festivali'nde sahneye çıkan Fazıl Say, piyanodaki güçlü yorumu ve performansıyla hayran bıraktı.

Akra Otel bahçesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nin dün geceki konuğu, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say oldu. Fazıl Say, son eserleri arasında yer alan 'Truva Sonatı' ve 'İzmir Süiti'ni, konsere gelenler için yorumladı. Antalya'da yeniden izleyici ile buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Fazıl Say, "Truva adlı eserimi Türkiye'de birçok şehirde seslendirme imkanım oldu. Antalya'da ilk kez Akra Caz Festivali'nde sizler için çalacağım. Bu sahnede sizlerle bir arada olmak büyük keyif. Bu gece sizlerle bu güzel festivalde olmak güzel" dedi.

Konserin ilk yarısında Say, 'Truva Sonatı'nı seslendirdi. Say, ikinci bölümde ise 'İzmir Süiti'ni çaldı. 'Summertime', 'Paganini Jazz' ve 'Alla Turca' gibi caz eserleri yorumlarken dinleyenler tempo tutarak sanatçıya eşlik edince keyifli anlar yaşandı. Sanatçı konser sonunda dakikalarca alkışlandıktan sonra yeniden sahneye çıktı ve 'Karatoprak' adlı eserini bis parçası olarak çaldı.

19 Haziran'da başlayan 2'nci Antalya Akra Caz Festivali, 28 Haziran'da dünyaca ünlü Rus saksafon sanatçısı Igor Butman ile Moskova Caz Orkestrası'nı ağırlayacak.





