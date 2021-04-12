Fashion Week Istanbul yarın başlayacak

Modanın görsel sanatla buluştuğu 30 kısa filmle takipçilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Fashion Week Istanbul yarın başlayacak.

Modanın görsel sanatla buluştuğu 30 kısa filmle takipçilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Fashion Week Istanbul yarın başlayacak.

Dijital olarak 13-16 Nisan'da gerçekleşecek Fashion Week Istanbul, "www.fashionweek.istanbul" adresinden takip edilebilecek.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen Fashion Week Istanbul, uluslararası dijital kampanyalar ve iş birlikleriyle Türk tasarımcı ve markalarını dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Fashion Week Istanbul, bu yıl global tanıtım projesi kapsamında, Vogue Runway, Business of Fashion ve dünyanın en önemli moda iletişimi şirketi Karla Otto ile iş birliği yapıyor. Türk tasarımcıların ve markaların koleksiyonları, dünyanın en büyük dijital showroom'u JOOR aracılığıyla da tüm dünyaya açılmaya devam ediyor.

Modanın görsel sanatla buluştuğu 30 kısa filmle takipçilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Fashion Week Istanbul yarın başlayacak. Moda haftası, İstanbul'un kültürel mozaiğini tüm dünyaya tanıtacak.

İHKİB organizasyonuyla düzenlenen Fashion Week Istanbul, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından destekleniyor ve Moda Tasarımcıları Derneği ile İstanbul Moda Akademisi iş birliğinde yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz