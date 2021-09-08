"Fashion Eskişehir" moda tasarım yarışması tanıtım toplantısı yapıldı
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"Fashion Eskişehir" moda tasarım yarışması tanıtım toplantısı yapıldı

'Fashion Eskişehir' moda tasarım yarışması tanıtım toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, "Fashion Eskişehir" moda tasarım yarışması ile kentte gelinlik, abiye kıyafet ve kadın konfeksiyonu sektöründeki üyelerin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini ve tasarım alt yapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, "Fashion Eskişehir" moda tasarım yarışması ile kentte gelinlik, abiye kıyafet ve kadın konfeksiyonu sektöründeki üyelerin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini ve tasarım alt yapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Güler, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, ETO tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen moda tasarım yarışmasının müracaatlarının 10 Eylül'de başlayacağını belirtti.

Eskişehir'de düzenlenecek olan ilk moda tasarım yarışmasına imza atmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Güler, yarışma sayesinde Eskişehir'de gelinlik, abiye kıyafet ve kadın konfeksiyonu sektöründeki üyelerin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini ve tasarım alt yapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk ise fakülte olarak "Fashion Eskişehir" projesinde yer almaktan ve Eskişehir'in tasarım yönüne sektörel olarak da katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Toplantıya, ETO Başkanı Metin Güler'in yanı sıra ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şakir Özüdoğru, ETO Meclis Üyesi Kerem Can Apaydın, Projelerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Arda Genç, Fashion Eskişehir Proje Koordinatörü Okan Taşkın, Fashion Eskişehir'in jüri üyeleri Eray Köseoğlu, Fulya Yaba ve Setenay Ay katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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