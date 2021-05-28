Fas yeni ekonomik kalkınma programını Türkiye'nin tecrübesini örnek alarak hazırladı
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Fas yeni ekonomik kalkınma programını Türkiye'nin tecrübesini örnek alarak hazırladı

Fas yeni ekonomik kalkınma programını Türkiye'nin tecrübesini örnek alarak hazırladı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Fas'ta 2035'e kadar planlanan yeni ekonomik kalkınma programının detayları açıklandı.

Fas'ta 2035'e kadar planlanan yeni ekonomik kalkınma programının detayları açıklandı.

Fas Kalkınma Komitesi Başkanı Şekib Bensumi bugün başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkenin yeni ekonomik programı hazırlanırken Türkiye'nin tecrübelerinden de faydalanıldığını belirtti.

Bensumi açıklamasında, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özel şirketlerin ekonominin gelişmesine katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Bensumi, "Örneğin, özel bir şirket ülkenin (Türkiye) toplam ihracatının yüzde 10'una katkıda bulunuyor. 2 binden fazla patente sahip." dedi.

Fas'ta kamu ve özel sektör arasında ortak bir politikanın hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Bensumi, ülke ekonomisine verimli bir şekilde katkıda bulunmak için yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üzerine 'Fas'ta üretilmiştir' ibaresinin yazılmasının gerektiğini belirtti.

Öte yandan Fas'ta enerji ücretleri konusuna da değinen Bensumi, ülkede elektrik fiyatının kilovatsaat başına 0,12 dolara ulaştığını, bu fiyatın Fransa ile aynı seviyede olduğunu ancak Türkiye'de 0,07 doları geçmediğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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