Fas ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fas ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

07.11.2020 21:53 | Son Güncelleme: 07.11.2020 21:56
Fas ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Fas'ta 70, Ürdün'de 45 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Fas'ta 70, Ürdün'de 45 kişi hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 70 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 836 kişi enfekte oldu, 4 bin 602 kişi iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 4 bin 197'ye, vaka sayısı 252 bin 185'e yükseldi, 205 bin 556 kişi sağlığına kavuştu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 554 kişide virüs tespit edildiği, 123 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1181, vaka sayısının 104 bin 802 olduğu, 9 bin 201 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

İlgili Haberler

'Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok'
"Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok"
Taksim ve Dolmabahçe'de toplu taşıma araçları ve taksilerde Kovid-19 denetimi
Taksim ve Dolmabahçe'de toplu taşıma araçları ve taksilerde Kovid-19 denetimi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Tek tesellimiz can kaybı olmaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Tek tesellimiz can kaybı olmaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Emmanuel Macron Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Orhan Veli Türkan Şoray Timur Selçuk Aleyna Tilki
Spor Sinan Gümüş Mbaye Diagne Abdullah Avcı Josef De Souza Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Ölü Kasım Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 21:57:26. #1.15#
title