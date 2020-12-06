Fas ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Fas ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

06.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:33
Fas ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 6 bin 245'e, Ürdün'de 3 bin 56'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 6 bin 245'e, Ürdün'de 3 bin 56'ya yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 61 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 919 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 608 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 245'e, vakaların 379 bin 657'ye, hastalığı yenenlerin sayısının ise 331 bin 301'e çıktığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 576 kişinin enfekte olduğu ve tedavisi tamamlanan 4 bin 981 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 56'ya, vaka sayısının 240 bin 89'a yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 187 bin 444 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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