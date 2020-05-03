Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 174'e, Tunus'ta 42'ye yükselirken, vaka sayısı Umman'da 2 bin 568'e, Lübnan'da 737'ye çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 174'e, Tunus'ta 42'ye yükselirken, vaka sayısı Umman'da 2 bin 568'e, Lübnan'da 737'ye çıktı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 174'e yükseldiği belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 880'e çıktığı aktarılan açıklamada, 168 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısının 1424 olduğu kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 42'ye yükseldiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 1009'a ulaştığı, bunlardan 323'ünün iyileştiği ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 84 kişide Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 bin 568'e yükseldiği belirtildi.

İyileşen kişi sayısının 750, toplam can kaybının ise 11 olduğu duyuruldu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişide daha virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 737'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 3 kişinin daha iyileşmesiyle, 200 kişinin sağlığına kavuştuğu, toplam can kaybının 25 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA