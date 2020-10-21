Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 3 bin 79'a, Tunus'ta 740'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 3 bin 79'a, Tunus'ta 740'a yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 52 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 577 yeni vaka kaydedildi, 2 bin 796 hasta ise iyileşti.

Toplam can kaybının 3 bin 79'a, vaka sayısının da 182 bin 580'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 151 bin 634'e ulaştı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 hastası 29 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1442 yeni vaka kaydedildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 740'a, vaka sayısı da 45 bin 892'ye yükseldi.

Tunus'ta 13-22 Kasım tarihlerinde açılması plananlan 36. Uluslararası Kitap Fuarı da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2021 baharına ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes