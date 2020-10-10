Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

10.10.2020 23:03 | Son Güncelleme: 10.10.2020 23:06
Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 42, Tunus'ta ise 47 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 42, Tunus'ta ise 47 kişi daha hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 443 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 2 bin 572'ye, vaka sayısının 149 bin 841'e yükseldiği, 124 bin 854 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 47 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 137 kişinin enfekte olduğu duyuruldu.

Açıklamada toplam can kaybının 456'ya, vaka sayısının 31 bin 259'a çıktığı kaydedilirken toplam iyileşen sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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