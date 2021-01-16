Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

16.01.2021 07:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 07:10
Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 34, Tunus'ta 50 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 34, Tunus'ta 50 kişi hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 34 ölüm gerçekleştiğini, 1291 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 888'e yükselirken, vaka sayısı da 457 bin 625'e çıktı. Hastalığa yakalananlardan sağlığına kavuşanların sayısı da 432 bin 576 oldu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 50 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 170 kişinin enfekte olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, vefat sayısının 5 bin 528'e, vakaların 175 bin 65'e, iyileşenlerin ise 125 bin 635'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 07:10:34. #1.14#
title