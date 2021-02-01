Fas ve Nijerya liderleri, projesi imzalanan doğal gaz hattını görüştü
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Fas ve Nijerya liderleri, projesi imzalanan doğal gaz hattını görüştü

01.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:27
Fas ve Nijerya liderleri, projesi imzalanan doğal gaz hattını görüştü

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile iki ülke arasındaki doğal gaz hattı konusunu değerlendirdi.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile iki ülke arasındaki doğal gaz hattı konusunu değerlendirdi.

Fas Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed, Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, 2018 yılında imzalanan ve iki ülkeyi birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattı projesi anlaşmasının hızlandırılması ile Nijerya'da bir gübre fabrikası kurulması konuları ele alındı.

Boru hattının 5 bin 660 kilometre uzunluğa sahip olacağı belirtilen açıklamada, konuya ilişkin başka detay verilmedi.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Haziran 2018'deki Fas ziyareti sırasında Kral 6. Muhammed ile iki ülke arasında doğal gaz anlaşması imzalamış, ancak projeyle ilgili daha sonra bir gelişme sağlanamamıştı.

Buhari'nin Medyadan Sorumlu Yardımcısı Garba Shehu, anlaşma sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Batı Afrika'daki Sahraaltı ülkelere doğal gaz gönderen Nijerya, Fas üzerinden Avrupa'ya da boru hattı ile doğal gaz gönderecek. Boru hatlarının inşası aşamalı bir şekilde olacak ve 25 yıllık süre içinde çevre ülkelerin ve Avrupa ülkelerinin gaz ihtiyaçlarını karşılayacak." bilgisini aktarmıştı.

Nijerya ile Fas arasında 2018'de imzalanan doğal gaz boru hattı inşası anlaşmasıyla Batı Afrika ve Avrupa ülkelerinin doğal gaz ihtiyaçlarının karşılanması ve Afrika ülkelerinin sanayi alanında kalkınması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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