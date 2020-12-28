Fas ve Moritanya eğitim alanında stratejik iş birliğini artıracak
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Fas ve Moritanya eğitim alanında stratejik iş birliğini artıracak

28.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:42
Fas ve Moritanya eğitim alanında stratejik iş birliğini artıracak

Fas ve Moritanya, eğitim alanında stratejik iş birliğini artırma kararı aldı.

Fas ve Moritanya, eğitim alanında stratejik iş birliğini artırma kararı aldı.

Fas Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Said Emzazi ile Moritanya Medya ve İletişim Teknolojileri Bakanı Dr. Seyyidi Veled Salim, Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya geldi.

Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, iki ülkenin eğitim alanındaki stratejik iş birliğinin daha da artırılması, özellikle de yükseköğretim ve bilimsel araştırmalarla ilgili alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi noktasında fikir birliğine varıldı.

Görüşmede iki bakan da Fas üniversiteleri ve araştırma kuruluşları ile Moritanya'daki denk kurumlar arasında ortak köprüler kurulması ve geliştirilmesi konularına vurgu yaptı.

İki ülke arasında "öğrenci değişimi, doktora tezlerinin ortak denetimi, bilgi ve deneyim paylaşımı" konularında ortak çalışılması hususunda da mutabakat sağlandı.

Fas Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığının verilerine göre, 2019-2020 akademik yılında 1200'den fazla Moritanyalı öğrenci Fas'taki yükseköğretim kurumlarında bilimsel ve akademik çalışmalarda bulundu.

Fas ve Moritanya ilk olarak 1972'de imzalanan "kültürel iş birliği anlaşması" ile iki ülke üniversiteleri arasında bir dizi ayrıcalık programını yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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