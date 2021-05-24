Fas ve Moritanya dışişleri bakanları "ekonomik ilişkileri" görüştü
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Fas ve Moritanya dışişleri bakanları "ekonomik ilişkileri" görüştü

Fas ve Moritanya dışişleri bakanları 'ekonomik ilişkileri' görüştü
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Resmi temaslarda bulunmak üzere Fas'ı ziyaret eden Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile Faslı mevkidaşı Nasır Burita iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmenin yollarını değerlendirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Fas'ı ziyaret eden Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile Faslı mevkidaşı Nasır Burita iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmenin yollarını değerlendirdi.

Başkent Rabat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelen iki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Burita, burada yaptığı açıklamada, "Moritanya ile ikili ilişkilerimiz mükemmel, bunu ekonomi alanında da ilerletmek istiyoruz." dedi.

İki ülke yetkilileri arasında ortak çalışma komisyonu kurulacağını ve bunun karşılıklı ticari ilişkileri geliştireceğini vurgulayan Burita, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektubu da teslim aldığını aktardı.

Mektubun içeriğine ilişkin Burita, "İkili ilişkiler ve bölgesel konuları kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Moritanya Dışişleri Bakanı Ahmed de ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Rabat-Novakşot ilişkilerinde son yıllarda büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Ahmed, oluşturulacak ortak komisyonun birçok iş adamı ve girişimciye fırsat yaratacağını sözlerine ekledi.

Moritanyalı Bakan, nisan ayında Fas'a yapmayı planladığı resmi ziyareti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe gösterilerek iptal etmişti.

Ziyaretin iptal edilmesi "iki ülke arasında Batı Sahra konusu üzerinde bazı anlaşmazlıkların yaşandığı" yorumlarına neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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