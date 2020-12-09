Fas ve Macaristan arasında Kovid-19 salgınına karşı iş birliği

Macaristan ve Fas arasında 14 Aralık'ta internet üzerinden Fas Medikal Teknoloji İş Forumu düzenlenecek.

Macaristan ve Fas arasında 14 Aralık'ta internet üzerinden Fas Medikal Teknoloji İş Forumu düzenlenecek.

Fas merkezli Machahid24 haber kanalının Macaristan Büyükelçiliği yetkililerinden aktardığı bilgilere göre, forum Macaristan ile Fas arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede iş birliğini güçlendirme ve ticari ilişkileri geliştirme amacı taşıyor.

Forumun, tıp sektöründe iki ülkenin iş ve bilim insanları arasındaki bağlantıyı kolaylaştırması ve güven oluşturmasının beklendiği kaydedildi.

Forum kapsamında, Macaristan İhracat-İthalat Bankası'nın da ithalatçı firmalara yönelik finansman programı sunacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık