Fas ve Macaristan arasında çeşitli alanlarda 10 iş birliği anlaşması imzalandı
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Fas ve Macaristan arasında çeşitli alanlarda 10 iş birliği anlaşması imzalandı

Fas ve Macaristan arasında çeşitli alanlarda 10 iş birliği anlaşması imzalandı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun Fas ziyaretinde iki ülke arasında 10 iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun Fas ziyaretinde iki ülke arasında 10 iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

Szijjarto bir günlük resmi ziyaret için geldiği Fas'ın başkenti Rabat'ta mevkidaşı Nasır Burita ile görüştü.

Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında, iki ülke arasında diplomatik ilişkiler, yargı, eğitim, gümrük, kültür, spor, bilimsel araştırma ve sağlık alanlarında iş birliğini artırmak için 10 yeni anlaşma imzalandığı kaydedildi.

Toplantıda konuşan Fas Dışişleri Bakanı Burita, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda birçok alanda büyük ilerleme kaydettiğini ve Fas'ın Macaristan'ın üçüncü büyük ticari ortağı olduğunu ifade etti.

Burita, artan güçlü bağlarıyla Afrika ve Doğu Avrupa'da yapılacak yatırımlarda Macaristan'la birlikte çalışmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuk Bakan Szijjarto da iki ülke arasındaki ilişkilerden övgüyle söz etti. İkili anlaşmaların siyasi, ekonomik ve sosyal alanlardaki ilişkilerin derinleşmesine yardımcı olacağını söyleyen Szijjarto, tarafların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması kararının da önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Szijjarto Afrika ülkelerinin güvenlik ve istikrarının Avrupa'nın güvenliğini korumasına yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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