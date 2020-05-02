Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı arttı
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Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı arttı

Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı arttı
02.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:08

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 172'ye, Lübnan'da 25'e yükselirken, Katar, Bahreyn ve Umman'da vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 172'ye, Lübnan'da 25'e yükselirken, Katar, Bahreyn ve Umman'da vaka sayısı arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 172'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 118 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 687'ye çıktığı, bunlardan 1235'inin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylece ülkede kaydedilen toplam vaka sayısının 733'e çıktığı aktarılan açıklamada, virüse yakalanan hastalardan 197'sinin iyileştiği bilgisi verildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 776 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam enfekte sayısının 14 bin 872'ye yükseldiği, iyileşenlerin ise 1534 kişi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkede virüs sebebiyle yeni ölüm gerçekleşmediği ve can kaybının 12 olduğu aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 103 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 3 bin 273'e çıktığı ifade edildi.

Toplam iyileşen sayısının ise 1567 olduğu belirtilen açıklamada, virüs nedeniyle yeni ölüm gerçekleşmediği ve ölü sayısının 8 olduğu aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede 36 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 bin 483'e yükseldiği belirtildi.

İyileşen kişi sayısının 750'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, toplam can kaybının 11 olduğu duyuruldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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