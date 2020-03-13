Fas ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Fas'ta 7'ye, Lübnan'da 77'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Fas'ta 7'ye, Lübnan'da 77'ye yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart'ta İspanya'dan Kazablanka'ya gelen 39 yaşında bir kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Hastanın Kazablanka'da bir hastanede karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, ülke genelindeki vaka sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi.

Fas'ta 10 Mart'ta 89 yaşındaki bir kadın koronavirüsten hayatını kaybetmişti.

Lübnan'da vaka sayısı 77

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise ülkede 4 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve virüse yakalananların sayısının 77'ye çıktığını duyurdu.

Lübnan'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA