Fas ve KİK ülkeleri arasındaki iş birliğinin artırılmasını öngören eylem planı 2024'e kadar uzatıldı

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikilinin görüşmede, Fas ile KİK ülkeleri arasında 2021 yılında sona eren ortak eylem planının 2024'e kadar uzatılması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Bakan Burita'nın, ülkesinin Körfez ülkeleri ile çalışmaya her zaman hazır olduğunu belirttiği görüşmede, yenilenen ortak iş birliğinin siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda daha geniş bir çerçeveyle sürdürüleceği vurgulandı.

Burita ayrıca, "Ortak eylem planının, Kral 6'ncı Muhammed ve kardeş KİK ülkeleri liderlerinin önderliğinde devam ettirilmesi bölge için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Hacraf'ın da Kudüs Komitesi Başkanı Kral 6. Muhammed'in Kudüs'ün özel statüsünü savunmasından övgüyle söz ettiği görüşmede ayrıca, KİK devletlerinin Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusunda kararlı tutumunu yinelediği bildirildi.

Fas ve KİK ülkeleri 2011 yılında taraflar arasında iş birliğinin artırılması amacıyla ticari, ekonomik ve siyasi alanları kapsayan ortak eylem planı anlaşmasını imzaladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık