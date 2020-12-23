Fas ve İsrail, ekonomi, ticaret ve turizm alanında 4 anlaşma imzaladı
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Fas ve İsrail, ekonomi, ticaret ve turizm alanında 4 anlaşma imzaladı

23.12.2020 03:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 03:38
Fas ve İsrail, ekonomi, ticaret ve turizm alanında 4 anlaşma imzaladı

Fas ile İsrail, diplomatik ilişkilerin normalleşmesi kapsamında 4 anlaşma imzaladı.

Fas ile İsrail, diplomatik ilişkilerin normalleşmesi kapsamında 4 anlaşma imzaladı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail ortak heyetinin başkent Rabat'a gerçekleştirdiği ziyarette, ekonomi, ticaret ve turizm alanında 4 anlaşmaya imza atıldığı ifade edildi. İlk anlaşmanın diplomatik ve hizmet pasaportu hamillerinin vizeden muaf tutulmasını öngördüğü ve Fas Dışişleri Bakanlığında Afrika İşlerinden sorumlu Bakan Muhsin el-Cezuli ile İsrail Nüfus ve Göçmenlik Dairesi Genel Müdürü Shlomo Mor Yosef tarafından imzaladığı belirtildi.

İsrail Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Joel Feldschuh ile Fas Turizm, Hava Taşımacılığı ve Dayanışma Ekonomisi Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Zekeriyya Bilğazi ise sivil havacılık alanında bir mutabakat zaptı imzaladı.

Üçüncü anlaşmanın, su kaynaklarının inovasyonu ve geliştirilmesi, dördüncü anlaşmanın ise maliye ve yatırım alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptları olduğu ifade edildi. Dördüncü anlaşmanın, iki ülke arasında ticaret ve yatırım kanalıyla ekonomik ilişkilerin canlandırılmasını öngörüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Fas Kralı 6. Muhammed'in Rabat'a gelen ABD ve İsrail ortak heyetini kabulünün ardından Kraliyet Divanı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 6. Muhammed, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıyan ABD kararnamesi ile İsrail ile ilişkilerin yeniden başlaması için açıklanan tedbirlerin, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi konusunda önemli gelişmeler olduğunu ifade etti.

Söz konusu tedbirler arasında, "İsrail havayolları şirketlerine Faslı Yahudi cemaati üyeleri ile İsrailli turistleri Fas'a taşıma yetkisi verilmesi, İsrail ile temasların ve diplomatik ilişkilerin tam olarak yeniden başlatılması, dinamik ve yaratıcı ikili ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi ve Rabat ile Tel Aviv'deki irtibat bürolarının yeniden açılmasının" yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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