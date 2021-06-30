Fas ve Danimarka dışişleri bakanları, düzensiz göç konusunu görüştü

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Danimarkalı mevkidaşı Jeppe Kofod ile düzensiz göç ve Kovid-19'a ilişkin koordinasyon konularını ele aldıklarını söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Danimarkalı mevkidaşı Jeppe Kofod ile düzensiz göç ve Kovid-19'a ilişkin koordinasyon konularını ele aldıklarını söyledi.

Burita, bir çalışma ziyareti için Rabat'a gelen Kofod ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Görüşmede, göç ve tüm alanlarda konuya nasıl yaklaşılması gerektiğinin konuşulduğunu belirten Burita, Kovid-19 salgınıyla mücadelede ikili işbirliğinin nasıl geliştirileceğini, deneyimlerden nasıl yararlanılacağını ve gelecekte salgınla ilgili koordinasyonu ele aldıklarını dile getirdi.

Burita, geçmiş yıllarda ikili ve bölgesel sorunlara ilişkin iki ülke diplomasisi arasındaki diyaloğun geliştirildiğini söyledi.

Kofod ile iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım alanlarının geliştirilmesi konusunda anlaştığını kaydeden Burita, ayrıca, özellikle Birleşmiş Milletler'de (BM) olmak üzere uluslararası örgütlerde adaylıklara ilişkin bir koordinenin var olduğunu hatırlattı.

Burita, Danimarka'ya Fas ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde oynadığı rolden dolayı teşekkür etti.

Fas ile AB ilişkileri zaman zaman düzensiz göç sebebiyle inişli çıkışlı süreçlere sahne oluyor.

Fas'ın Avrupa'ya geçiş kapısı olan İspanya'nın Polisario Lideri İbrahim Gali'yi geçen nisan ayı sonlarında sahte bir kimlikle Madrid'de Kovid-19 tedavisi için ağırlamasıyla Rabat ile Madrid arasında gerginlik yaşanmıştı.

Buna karşılık, Fas'tan İspanya'nın kontrolündeki Septe kentine 17-20 Mayıs arasında yaklaşık 8 bin düzensiz göçmenin geçmesiyle iki ülke arasındaki kriz iyice derinleşmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı