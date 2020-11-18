Fas ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Fas ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

18.11.2020 22:39 | Son Güncelleme: 18.11.2020 22:42
Fas ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 5 bin 13'e, Cezayir'de 2 bin 206'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 5 bin 13'e, Cezayir'de 2 bin 206'ya yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 81 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 391 yeni vaka tespit edildi, 5 bin 757 kişi ise iyileşti.

Son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 5 bin 13'e, vaka sayısı 306 bin 995'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 253 bin 351 oldu.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar ise düzenlediği basın toplantısında, salgında 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1038 kişinin enfekte olduğunu belirtti.

Ülkedeki toplam can kaybının 2 bin 206'ya, vakaların 70 bin 629'a yükseldiğini ifade eden Fevrar, iyileşen hasta sayısının da 46 bin 326'ya çıktığını aktardı.

Cezayir'de virüsün tespit edildiği ilk günden bu yana en yüksek vaka sayısının bugün kaydedildiği belirtildi.

Cezayir'deki Kovid-19 vakalarında ekim ayından bu yana yükseliş görülüyor. Bu artış hükümeti, ticari ve ekonomik faaliyetlerde yeni kısıtlamalar ile gece sokağa çıkma yasağı süresinin uzatılması gibi yeni tedbirler almaya yöneltti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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