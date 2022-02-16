Fas ve Almanya ilişkilerdeki "yanlış anlaşılmanın" aşılması için diyalog konusunda anlaştı

Fas ve Almanya, iki ülke arasındaki olağan dışı "yanlış anlaşılmanın" üstesinden gelinmesi için yeni bir diyalog başlatılması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'un video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, tarafların, ilişkilerin çok yönlü derinleştirilmesi ve iki ülke arasındaki olağan dışı "yanlış anlaşılmanın" üstesinden gelinmesi için yeni bir diyalog başlatılması konusunda anlaştığı belirtildi.

Burita ve Baerbock'un karşılıklı saygı ve uyum çerçevesinde iki ülke ilişkilerine yeni bir soluk getirilmesi ve "tüm alanları kapsayacak şekilde bütün aktörlerin katılımıyla iş birliğini sürdürmenin gerekliliği" konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Görüşmede, Baerbock'un "Fas Büyükelçisi'nin Berlin'e dönüşünü memnuniyetle karşıladığını" ve "Almanya Büyükelçisi'nin de Fas'a kısa sürede döneceğini" ifade ettiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Fas yönetimi, 2021'in Mart ayında neden belirtmeksizin Alman Büyükelçiliği ile ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Rabat, daha sonra Batı Sahra konusundaki "olumsuz" tutumu ve Fas'ı Libya konusundaki toplantıya davet etmemesi sebebiyle, 6 Mayıs'ta ülkenin Berlin Büyükelçisi Zuhur el-Alevi'yi istişare amaçlı geri çağırmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 5 Ocak'ta Fas Kralı 6'ncı Muhammed'e yazdığı mektupta, kendisini Berlin'e davet ederek, ülkesinin Batı Sahra sorununda Fas'ın yanında olduğunu belirtmişti. Fas Hükümeti de, Steinmeier'in Kral 6'ncı Muhammed'e gönderdiği mektuptan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.