Fas ve ABD donanmaları Atlas Okyanusu'nda ortak askeri tatbikat düzenledi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasından "Uss Porter" muharip gemisi ile Fas Kraliyet Kuvvetleri Donanmasına bağlı "Alal bin Abdullah F 615" fırkateyni Atlas Okyanusu'nda ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasından "Uss Porter" muharip gemisi ile Fas Kraliyet Kuvvetleri Donanmasına bağlı "Alal bin Abdullah F 615" fırkateyni Atlas Okyanusu'nda ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Atlas'ı Selamlama" adlı tatbikatın 13-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildiği duyuruldu.

Paylaşımda ortak tatbikatın, "iki ülke donanmasının bölgenin güvenliği ve istikrarı için birlikte çalışma kabiliyetlerinin test edilmesi" amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

İki ülke ilişkilerinin derin stratejik bağlarını yansıttığı belirtilen tatbikatın ayrıca Fas ve ABD'nin 2021 yılı için mutabık kaldığı askeri iş birliği programı çerçevesinde yapıldığı vurgulandı.

Fas ve ABD, 2 Ekim 2020'de iki ülke arasında askeri iş birliğini güçlendirme anlaşması imzalamıştı.

ABD, 10 Aralık 2020'de Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıdığını ve "mümkün olan en kısa sürede" bölgede konsolosluk açacağını bildirmişti. Fas Kralı 6'ncı Muhammed de aynı gün yaptığı açıklamayla ülkesinin İsrail ile ilişkilerinin normalleşme sürecine girdiğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık