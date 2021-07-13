Fas üzerinden İspanya'nın Melilla kentine 120'nin üzerinde Afrikalı göçmen geçiş yaptı
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Fas üzerinden İspanya'nın Melilla kentine 120'nin üzerinde Afrikalı göçmen geçiş yaptı

Fas üzerinden İspanya'nın Melilla kentine 120'nin üzerinde Afrikalı göçmen geçiş yaptı
Anadolu Ajansı / Muhammed Yıldız - Haberler | Güncel

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Melilla kentine 120'den fazla Afrikalı göçmenin Fas üzerinden yasa dışı yollarla giriş yaptığı bildirildi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Melilla kentine 120'den fazla Afrikalı göçmenin Fas üzerinden yasa dışı yollarla giriş yaptığı bildirildi.

Fas İnsan Hakları Derneği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Melilla kentine yapılan düzensiz göçmen akınıyla ilgili bilgi verildi.

Çoğu Sahra Altı Afrika ülkelerinden olan yüzlerce düzensiz göçmenin, Fas üzerinden Melilla kentine girmeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, "120'nin üzerinde göçmen sınır bariyerlerini aşarak şehre girmeyi başardı." denildi.

Açıklamada, 80'in üzerinde göçmenin girişinin ise, İspanyol güvenlik güçleri tarafından engellendiği belirtildi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 8 binin üzerinde Faslı ve Afrikalı göçmen, İspanya'ya bağlı Ceuta ve Melilla kentlerine giriş yapmış, daha sonra bunlardan 6 bini Fas'a iade edilmişti.

İspanyol yönetimi, Fas güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenlerin geçişini önlemek için gerekli önlemleri almadığını iddia etmişti

Fas, Ceuta ve Melilla şehirlerini, İspanya tarafından işgal edilmiş addediyor.

İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'nın 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi etmesiyle diplomatik krize dönüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Yıldız

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