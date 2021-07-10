Fas uyruklu DEAŞ lideri İtalya'da yakalandı
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Fas uyruklu DEAŞ lideri İtalya'da yakalandı

Fas uyruklu DEAŞ lideri İtalya'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Yıldız - Haberler | Güncel

Fas, DEAŞ terör örgütü lider kadrosunda yer alan Fas uyruklu bir teröristin İtalya'da tutuklandığını duyurdu.

Fas, DEAŞ terör örgütü lider kadrosunda yer alan Fas uyruklu bir teröristin İtalya'da tutuklandığını duyurdu.

Fas İç İstihbarat Servisinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey liderlerinden Ebu el-Bera takma isimli Fas uyruklunun, İtalyan terörle mücadele birimlerine verilen istihbarat sonrası dün İtalya'da yapılan operasyonla tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, Ebu el-Bera'nın, uzun yıllar Suriye ve Irak'ta örgütün aktif olduğu bölgelerde yönetici sıfatıyla faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Fas İstihbaratının daha önce DEAŞ içinde yer alan kişileri sorgulaması sonucu kimliğini saptadıkları söz konusu kişinin, Avrupa'ya yasa dışı yollarla giriş yaptığının tespit edildiği ve istihbarat takibinin sürdürülmesi sonucu, İtalya'daki ikametgahının belirlendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Yıldız

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