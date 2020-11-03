Fas, Ürdün ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Fas, Ürdün ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

03.11.2020 22:39 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:42
Fas, Ürdün ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 900'e, Ürdün'de 967'ye ve Bahreyn'de 324'e yükseldi.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 900'e, Ürdün'de 967'ye ve Bahreyn'de 324'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 74 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 495 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 3 bin 900'e, vaka sayısı 229 bin 565'e ulaştı.

İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 808 artarak 189 bin 909 oldu.

Bakanlık ayrıca, vatandaşlara, yetkililerin yönlendirmeleri ve önleyici tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Fas'ta 74 kişinin daha virüs nedeniyle vefat etmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vefat sayısı kaydedilmiş oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 54 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 4 bin 833 yeni vaka tespit edildiği ve 8 bin 574 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 967'ye, vaka sayısı 86 bin 576'ya yükseldi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 209 yeni vaka tespit edildiğini, 321 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

Böylece ülkede toplam can kaybı 324'e, vaka sayısı 82 bin 133'e, iyileşenlerin sayısı 79 bin 318'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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