Fas Ulusal Basın Sendikası, İspanya idaresindeki Ceuta kentinde bir üyesinin gözaltına alınmasını kınadı

Fas Ulusal Basın Sendikası, İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte) kentinde bir üyesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi ve gazetecinin acilen serbest bırakılmasını istedi.

Fas Ulusal Basın Sendikası, İspanya idaresindeki Ceuta (Sebte) kentinde bir üyesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi ve gazetecinin acilen serbest bırakılmasını istedi.

Ulusal Basın Sendikası, Fas'tan Ceuta kentindeki düzensiz göçmen akınını takip için bölgede bulunan gazeteci Fatıma ez-Zehra Recemi'nin gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı.

Sendika, Ceuta'daki İspanyol güvenlik güçlerinin, Chouf TV kanalı ile El-Meşal gazetesini temsilen bölgede bulunan gazeteci Recemi'yi gözaltına almasını kınadı.

Açıklamada, gazeteci Recemi'nin İspanya'nın güneyindeki Algeciras kentine geçmek için Ceuta'tan ayrılmak üzereyken çok sayıda güvenlik gücü tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı belirtildi.

Recemi'nin bir polis karakoluna götürüldüğü ve gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Söz konusu gözaltının, İspanyol makamlarının basın ve ifade özgürlüğüne saygısızlıklarını ve gazetecilerin çalışmalarına kısıtlamalarını ortaya çıkardığı aktarılan açıklamada, gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

İspanya ile Fas arasındaki kriz

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'den itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçmişti.

İspanya İçişleri Bakanlığı ise 19 Mayıs'taki açıklamasında, Ceuta'ya giriş yapan 8 bin kadar düzensiz göçmenin yaklaşık 5 bin 600'ünün geri gönderildiğini veya gönüllü olarak dönüş yaptığını belirtmişti.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy