Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da korona virüsü tespit edildi
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Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da korona virüsü tespit edildi

Fas Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da korona virüsü tespit edildi.

15.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:48
Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da korona virüsü tespit edildi

Fas Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da korona virüsü tespit edildi. Fas Ulaştırma Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de olduğu 21 ülkeye daha uçuşları durdurdu.


Avrupa ziyaretinden yeni dönen Fas'ın Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'da yeni tip korona virüsü (Kovid-19) tespit edildi. Baş ağrısı ve aşırı yorgunluk şikayeti bulunan Amara'nın kendini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye gittiği ve yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi. Amara'nın doktorları, bakanın durumunun iyi olduğunu, kendisine istirahat etmesinin tavsiye edildiğini ve 14 gün boyunca evinden çalışacağını duyurdu. Bakanlık ve hekimler tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise, Amara'nın eşi ve oğlunun da 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağı bildirildi.


Abdulkadir Amara, Kovid-19 semptomlarını henüz göstermeye başlamadan önce Perşembe günü düzenlenen kabine toplantısına katılmıştı. Fas Başbakanı Saadeddin Osmani ile diğer bakanların da katıldığı toplantıdaki herkes, potansiyel vakalar olarak değerlendiriliyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, kabine üyelerinin yürürlükteki acil durum prosedürlerine uyularak önümüzdeki 14 gün süresince karantinaya alınıp alınmayacağı tartışma konusu oldu.


Fas 21 ülkeye daha uçuşları durdurdu


Fas, dün akşam aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 21 ülkeyle daha uçuşların durdurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Türkiye, Avusturya, Danimarka, Yunanistan, İsviçre, İsveç, Norveç, Lübnan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün, Tunus, Senegal, Moritanya, Nijer, Mali, Çad, Kanada ve Brezilya'ya uçuşların çift yönlü olarak askıya alındığı ifade edildi. Alınan kararı sosyal medya üzerinden duyuran Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği, "Fas Krallığı, bugün akşam yaptığı bir açıklamayla ülkemiz ile Fas arasındaki hava ulaşımını askıya aldığını duyurmuştur. Hava ulaşımının hangi tarihte tesis edileceği bu aşamada belirsizdir" açıklamasını yaptı.


Fas Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla 9 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 17'ye yükseldiğini duyurmuştu. - RABAT

Kaynak: İHA

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