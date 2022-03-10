Fas, Ukrayna'nın Sumi kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etti - Haberler

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Fas, Ukrayna'nın Sumi kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etti

AA - Esat Fırat - Güncel
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Fas, Ukrayna'nın Sumi kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etti

Fas, Rusya tarafından kuşatma altına alınan Ukrayna'nın Sumi kentinde mahsur kalan vatandaşlarının tahliye edildiğini duyurdu.

Fas, Rusya tarafından kuşatma altına alınan Ukrayna'nın Sumi kentinde mahsur kalan vatandaşlarının tahliye edildiğini duyurdu.

Fas'ın Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Sumi kentinde mahsur kalan Faslıların Polonya üzerinden tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ve Ukrayna güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Sumi kentinden tahliye edilen vatandaşların sayısına ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Fas Hükümeti Sözcüsü Mustafa Baytas da bugün yaptığı açıklamada, hükümetin Ukrayna'dan dönen öğrencilerle ilgili çeşitli seçenekler üzerinde çalıştığını ifade etmişti.

Fas Kraliyet Havayolları dün, son birkaç gün içerisinde düzenlenen 15 istisnai uçuşla 2200 Faslının daha ülkeye getirildiğini duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığı ise, bugüne kadar çoğu öğrenci olmak üzere Ukrayna'dan tahliye edilen Fas vatandaşının sayısının 7 bine ulaştığını belirtmişti.

AA / Esat Fırat - Güncel

Ukrayna, Rusya, Sumi, Fas, Güncel, Haberler

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