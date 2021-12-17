Fas: Uçuşları askıya alarak Omicron varyantının ülkeye kolayca girmesini engelledik - Haberler
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Fas: Uçuşları askıya alarak Omicron varyantının ülkeye kolayca girmesini engelledik

Fas: Uçuşları askıya alarak Omicron varyantının ülkeye kolayca girmesini engelledik
AA / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Fas yönetimi, ülkeye doğrudan uçuşların askıya alınmasıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ülkeye kolayca girmesinin engellendiğini belirtti.

Fas yönetimi, ülkeye doğrudan uçuşların askıya alınmasıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ülkeye kolayca girmesinin engellendiğini belirtti.

Hükümet sözcüsü Mustafa Baytas, düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla ülkeye yapılacak doğrudan uçuşların 31 Aralık'a kadar uzatılması kararı ve buna yönelik eleştirileri değerlendirdi.

Sınırlar açıkken önceki varyantların ülkeye kolaylıkla girdiğine işaret eden Baytas, "Uçuşları askıya alma kararıyla aşı kampanyasıyla elde ettiğimiz kazanımları korumayı amaçlıyoruz." dedi.

"Her saat değişen ve dalgalanmalar yaşanan bir durumla karşı karşıyayız. Hükümetin görevi ise halkın sağlığını ve elde ettiği kazanımları korumaktır ve değişmeler doğrultusunda kararlar almaktır." diyen Baytas, uçuşların askıya alınmasıyla yeni varyantın ülkeye kolayca girmesinin engellendiğini kaydetti.

Baytas, kararın, turizm sektörüne yansımaları olacağını ancak asıl önceliklerinin ölümlerin önüne geçmek olduğunu sözlerine ekledi.

Fas yönetimi, 28 Kasım pazar günü, ülkeye yönelik tüm uçuşları Omicron varyantı nedeniyle iki hafta boyunca askıya aldığını duyurmuştu. Daha sonra bu karar 31 Aralık'a kadar uzatılmıştı.

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AA / Khalid Mejdoup - Son Dakika Haberleri

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