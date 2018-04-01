Fas, Tunus, Moritanya ve Çadlı Öğrencilerden Filistin'e Destek

Fas, Tunus, Sudan, Moritanya ve Çad'dan öğrenciler, İsrail'in orantısız güç kullandığı, "Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe ve Filistin halkının direnişine destek vererek, sanatsal etkinlik düzenledi.

Fas'taki Öğrenci Yenilik Örgütü'nün Kuneytıra kentinde düzenlediği Diyalog ve Öğrenci Yaratıcılığı Ulusal Forumu'nun 20. dönem etkinlikleri kapanışında, yüzlerce Faslı öğrenci ve Tunus, Sudan, Moritanya ve Çad'dan öğrenci temsilcileri, Filistin halkının direnişine ve Toprak Günü'nde düzenlenen yürüyüşe destek için bir araya geldi.

Faslı Es-Siham müzik grubu, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistinlilere destek için "Kanımız canımız sana feda ey şehit" ve "taşın çocukları" adlı eserleri seslendirdi.

Etkinliğe katılanlar, Gazze'de düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne ve Kudüs'e destek sloganları atarak, Filistinlilere gösterileri ve direnişe devam çağrısı yaptı.