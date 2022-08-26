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Fas, Tunus Büyükelçisi'ni istişare için geri çağırdı

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Fas, Tunus'un Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi konuk etmesi nedeniyle bu ülkedeki büyükelçisini istişare için geri çağırdı.

Fas, Tunus'un Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi konuk etmesi nedeniyle bu ülkedeki büyükelçisini istişare için geri çağırdı.

Fas Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Tunus'un 27-28 Ağustos'ta düzenlenecek 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'na (TICAD) katılması için Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi konuk etmesinden dolayı Fas'ın Tunus Büyükelçisi Hasan Tarık'ın istişare amacıyla ülkeye geri çağrılmasına karar verildiği belirtildi.

"Tunus'un son zamanlarda Fas'a karşı olumsuz tutum ve davranışlarında artış yaşandığı, TICAD Konferansı konusundaki tutumunun da bu düşmanca eğilimin açıkça göstergesi olduğu" belirtilen açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ayrılıkçıların liderini memnuniyetle karşılaması, daha önce görülmemiş tehlikeli bir adımdır. Fas halkının duygularını derinden yaralamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki ülkenin de daima dikkat ettiği kardeşlik ilişkilerini zedeleyen bu düşmanca tutuma karşı Fas, Tunus'ta düzenlenecek 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'na katılmama kararı aldı."

Bu kararın, ortak tarih ve ortak gelecekle birbirine bağlı iki ülke halkları arasındaki güçlü ilişkileri hiçbir şekilde etkilemediği vurgulandı.

Tunus 27-28 Ağustos'ta 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'na (TICAD) ev sahipliği yapacak.

Tunus makamlarından Polisario Cephesi lideri Gali'nin ülkeye geldiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı şekilde Fas Dışişleri Bakanlığının söz konusu açıklamasına da cevap verilmedi.

Polisario Cephesi ile Fas arasındaki gerginlik

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" olmasını teklif ediyor.

Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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