Fas, tatbikat sırasında akıntıya kapılan iki komandonun kaybolduğunu duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fas, tatbikat sırasında akıntıya kapılan iki komandonun kaybolduğunu duyurdu

22.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:28
Fas, tatbikat sırasında akıntıya kapılan iki komandonun kaybolduğunu duyurdu

Fas'ta askeri tatbikat sırasında güçlü deniz akıntılarına kapılan Kraliyet Donanması Özel Kuvvetlerine bağlı komandonun kaybolduğu bildirildi.

Fas'ta askeri tatbikat sırasında güçlü deniz akıntılarına kapılan Kraliyet Donanması Özel Kuvvetlerine bağlı komandonun kaybolduğu bildirildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, askeri kaynaklar, Kraliyet Donanmasına bağlı bir grup komandonun 20 Ocak'ta ülkenin kuzeyindeki Kasr es-Sağir kenti açıklarında düzenlenen tatbikatta güçlü deniz akıntılarına takıldığını açıkladı.

Kaybolan askerlerin bazıları, Sahil Güvenlik unsurları ve Kraliyet Donanması teknelerinin yardımıyla Fas sahiline ulaşmayı başarırken, 2'si yüzerek İspanya sahillerine ulaştı. Gruptan geriye kalan iki komando ise kayboldu, şu ana kadar da kendilerinden haber alınamadı.

Haberde, kaybolan 2 asker için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Selçuk Özdağ Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas, tatbikat sırasında akıntıya kapılan iki komandonun kaybolduğunu duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 22:29:45. #1.15#
title