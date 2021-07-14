Fas'tan Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi destek

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a acil tıbbi yardım desteğinde bulunacağını açıkladı.

Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a acil tıbbi yardım desteğinde bulunacağını açıkladı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kötüleşen salgın koşullarıyla mücadele eden Tunus'a Kral 6. Muhammed'in talimatıyla tıbbi yardım gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla gönderilecek yardımların ilk etapta "100 yatak kapasiteli mobil iki yoğun bakım ünitesi, 100 solunum cihazı ve iki adet oksijen jeneratörü" içerdiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu tıbbi yardımın, "Fas Krallığı ile Tunus Cumhuriyeti kardeş halkları arasındaki etkin dayanışma çerçevesinde" yapılacağı ifade edildi.

Tunus Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 157 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 16 bin 651'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 406 bin 349'a ulaştığını kaydetti.

Ülkede Alfa ve Delta varyantlarında da artış olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Yıldız