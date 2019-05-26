Fas'tan Suudi Arabistan'a "idam" tepkisi

Fas Tevhid ve Islah Hareketi, Suudi Arabistan'ın, aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Ülkede iktidarın başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisinin (PDJ) sivil kanadı ve ülkenin en önemli sivil toplum hareketlerinden Tevhid ve Islah Hareketi, Riyad yönetimine, tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı haberlerine açıklık getirmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, Suudi Arabistan'dan, söz konusu haberler doğru ise bu karardan dönmesi ve tutuklu olan tüm fikir ve din adamlarını serbest bırakması istendi.

Açıklamada ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri liderlerinden, bu gibi hükümlerin engellenmesi ve alimlerin serbest bırakılması için gerekli tüm gayretin gösterilmesi talep edildi.

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırladığı iddiası

Suudi Arabistan'ın aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri'nin ramazan sonrasında idam edileceği ileri sürülmüştü.

Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan Twitter hesabı "Düşünce Mahkumları"nda da "Din adamlarının idam edilmesi suçtur" şeklinde etiket oluşturulmuştu.

Söz konusu Twitter hesabında, Suudi Arabistan makamlarına tüm düşünce suçlularının serbest bırakılması, akademisyen, din adamı ve aktivistlere yönelik tüm adil olmayan yargılamaların durdurulması çağrısı yapılmıştı.

Ilımlı İslam yaklaşımıyla tanınıyor

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter üzerindeki yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında gelişime açık ve ılımlı İslam yaklaşımıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatıyla iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis ılımlı olduğu için idam edilir çünkü ılımlı haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." diye konuşmuştu.

İnsan hakları karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından üst düzey aktivist, gazeteci, din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi uzmanları, Riyad yönetimine, din adamları, yazarlar, gazeteciler ve aktivistleri "endişe verici düzeyde yaygın, sistematik ve keyfi biçimde gözaltına aldığı ve tutukladığı" uyarısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan'daki idamlar

Suudi Arabistan'da geçen ay "terör örgütü kurmak ve düşmanla iş birliği yapmak" suçlamasıyla çoğunluğu Şii 37 kişinin idam edildiği belirtilmişti.

Yerel basındaki haberlerde, idam edilenlerden birinin reşit olmadığı ve bir kişinin cezasının da çarmıha gerilerek infaz edildiği öne sürülmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın 2019'un ilk 4 ayında 104 kişiyi idam ettiği ve bu yıl, geçen yılki toplam rakam olan 149'u hızla aşma yolunda ilerlendiği açıklamasını yapmıştı.

Reprieve İnsan Hakları Grubu da Twitter'dan, Suudi Arabistan'da bu yıl için 300'den fazla kişinin daha idam sırasını beklediğini iddia etmişti.

Kaynak: AA