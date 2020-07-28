Fas'tan "Suheyrat Anlaşması geliştirilmeli" açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fas'tan "Suheyrat Anlaşması geliştirilmeli" açıklaması

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libyalı taraflar arasında 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fas'tan
28.07.2020 02:55 | Son Güncelleme: 28.07.2020 02:55

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libyalı taraflar arasında 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Burita, Fas'ın Libya konusunda herhangi bir girişimi olmadığını ve girişimlerin sayıca çok olmasına da karşı olduklarını belirtti.

Akile Salih'in nisan ayı sonunda sunduğu siyasi çözüm önerisinin, Suheyrat Anlaşması'nın geliştirilmesi için bir adım olduğunu kaydeden Burita, "Libyalıların üzerinde uzlaşma sağlaması durumunda bir girişimden söz edilebilir. Girişimlerin birden fazla olması çözümün değil, sorunun bir parçasıdır." dedi.

Salih'in önerisinin, bir Libya kurumundan geldiğine değinen Burita, "Suheyrat Anlaşması'nda Libya'daki siyasi durumda yaşanan değişimlere paralel olarak geliştirilmesi gereken hususlar var. Salih'in önerisi de bu anlaşmanın geliştirilmesi amacını taşıyor." diye konuştu.

Burita ayrıca, Rabat yönetiminin, TM ile Libya Devlet Yüksek Konseyi arasında diyalog kurulması için çalıştığını aktardı.

Fas'a, Meclis Başkanı Habib el-Maliki'nin daveti üzerine geldiğini ifade eden Salih ise zaman geçtikçe Suheyrat Anlaşması'nda bazı düzenlemelere gidilmesi gerektiğini belirtti.

Salih, Libya'nın siyasi çözüm sürecinde desteğe ihtiyacı olduğunu ve Fas'tan bu alanda rol oynamasını istediklerini dile getirdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri de dün Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Hakim Benşamaş ile Libya krizine çözüm için imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın revize edilmesini görüşmüştü.

Rabat yönetimi, Libya krizinin çözümü konusunda 2015 yılında Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan anlaşmanın temel alınmasını vurguluyor.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015'te gerçekleştirilen toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Akile Salih'in, nisan ayı sonunda sunduğu çözüm önerisinin maddeleri arasında, başkanlık konseyinin 9 yerine 3 üyeden oluşması ve Libya'daki her bir bölgenin kendi temsilcisini uzlaşma ya da seçim yoluyla seçmesi yer alıyordu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Güncel
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Güncel
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor Dünya
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı Güncel
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının...
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Güncel
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 'yasak aşk' iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "yasak aşk" iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
İzmir'de iki kadını taciz eden adamı vatandaşlar etkisiz hale getirdi
İzmir'de iki kadını taciz eden adamı vatandaşlar etkisiz hale getirdi
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 429,5 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 429,5 lirayla tarihi rekor kırdı
Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi
Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı
Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Sultan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Pınar Gültekin
Magazin Emrah Hazal Kaya Şeyma Subaşı Michael Jackson
Spor İrfan Buz Yılmaz Vural Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Bayram Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Fas'tan "Suheyrat Anlaşması geliştirilmeli" açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 02:58:36. #1.15#
title