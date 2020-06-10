Fas'tan "konsolosumuz Cezayir'in talebiyle değil bizim girişimimizle çağrıldı" açıklaması
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Fas'tan "konsolosumuz Cezayir'in talebiyle değil bizim girişimimizle çağrıldı" açıklaması

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Cezayir'in Vahran ilindeki Fas Konsolosu Ahradan Butahir'in, Cezayir'in talebi üzerine değil Fas'ın girişimiyle geri çağrıldığını söyledi.

Fas'tan
10.06.2020 06:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 06:26

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Cezayir'in Vahran ilindeki Fas Konsolosu Ahradan Butahir'in, Cezayir'in talebi üzerine değil Fas'ın girişimiyle geri çağrıldığını söyledi.

Fas haber ajansı MAP'a konuşan Burita, Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed es-Said'in, Faslı Konsolosun, Cezayir'in talebi üzerine ülkeyi terk ettiği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

"Fas'ın bu saçma ve temelsiz iddiaları reddettiğini" belirten Burita, Butahir'in gerek yurt içi gerekse yurt dışında çeşitli görevlerde 28 yıllık bir mesleki geçmişinin olduğunu ifade etti.

"Konsolosun çağrılması, Fas'ın özel girişimiyle oldu. Cezayirli mevkidaşımı arayıp, Butahir'e atfedilen sözlerin sıhhatine bakmaksızın, onun geri çağrılmasına karar verdiğimizi kendisine ilettim." diyen Burita, Fas yönetiminin, Cezayir'den konsolosun geri çağrılmasıyla ilgili bir talep almadığını kaydetti.

Fas'ın, "soğukkanlı olması ve işleri iyi değerlendirmesi gereken bir kurumun temsilcisinin bu iddiaları karşısında memnuniyetsizlik duyduğunu" ifade eden Burita, Cezayir'in güvensizlik atmosferini besleme isteğini ve bu yeni gerilimin arkasında yatan gerçek sebebi anlayamadıklarını sözlerine ekledi.

Said dün düzenlediği basın toplantısında, "Davranışlarıyla haddini aşan Faslı Konsolos, Cezayir'in talebi üzerine topraklarımızı terk etmiştir." demişti.

Ne olmuştu?

Cezayir'in Vahran ilindeki Fas Konsolosu Ahradan Butahir'in geçen ay konsolosluk binası önünde bir grup Faslıyla konuşurken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı. Görüntülerde Faslılara konsolosluğun önünden ayrılmaları çağrısı yapan Butahir'in, "Biliyorsunuz, düşman ülkenin toprağında bulunuyoruz." ifadelerini kullanması dikkati çekmişti. Faslı Konsolos'un bu sözleri, Cezayir'de tepkiyle karşılanmış, iki ülke arasında zaten gergin olan ilişkilerde tansiyonu yükseltmiş ve Butahir'in sınır dışı edilmesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

Butahir yaptığı açıklamada, konuşmasının montajlandığını savunurken, Cezayir Dışişleri Bakanlığı Fas'ın Cezayir Büyükelçisi Hasan Abdulhalik'ten Konsolos'un sözlerine ilişkin izahat isteyerek Fas'ın gerekli adımları atmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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