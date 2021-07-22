Fas'tan İspanya'nın Melilla kentine 238 düzensiz göçmen geçiş yaptı
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Fas'tan İspanya'nın Melilla kentine 238 düzensiz göçmen geçiş yaptı

Fas'tan İspanya'nın Melilla kentine 238 düzensiz göçmen geçiş yaptı
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Fas'tan 238 Afrikalı düzensiz göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Melilla kentine yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirtildi.

Fas'tan 238 Afrikalı düzensiz göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Melilla kentine yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirtildi.

Fas İnsan Hakları Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Melilla kentine yapılan düzensiz göçmen akınıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, "Afrika'dan 238 düzensiz göçmen erkek, İspanya tarafından yönetilen Melilla kentine sızdı." ifadeleri kullanıldı.

Melilla yerel medyasının aktardığı bilgiye göre, sınırları geçme girişiminde bulunan yaklaşık 300 göçmenden 238'i sınır tellerini aşmayı başardı.

İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'nın 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi etmesiyle diplomatik krize dönüşmüştü.

Mayıs ayında 8 binin üzerinde Faslı ve Afrikalı göçmen, İspanya'ya bağlı Ceuta ve Melilla kentlerine giriş yapmış, daha sonra bunlardan 6 bini Fas'a iade edilmişti.

Temmuz ayının 13'ünde ise 120'nin üzerinde Afrikalı göçmen Melilla'ya geçiş yapmıştı.

İspanyol yönetimi, Fas güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenlerin geçişini önlemek için gerekli önlemleri almadığını iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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