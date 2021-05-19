Fas'tan gönderilen insani yardım malzemeleri Gazze Şeridi'ne ulaştı
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Fas'tan gönderilen insani yardım malzemeleri Gazze Şeridi'ne ulaştı

Fas'tan gönderilen insani yardım malzemeleri Gazze Şeridi'ne ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Fas'ın gönderdiği insani yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırıldı.

Fas'ın gönderdiği insani yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırıldı.

İsrail'in sivil ayrımı yapmadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Fas Kralı VI. Muhammed Cuma günü Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani yardım malzemeleri gönderilmesi için hükümet yetkililerine talimat vermişti. Talimat doğrultusunda Fas'tan Filistinlilere gönderilen yardımlar, Refah Sınır Kapısı üzerinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırıldı.

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "40 tonluk insani yardım, acil durumlarda kullanılan ilaç ve tıbbı malzemeler dahil olmak üzere temel gıda maddeleri ve battaniyeleri kapsıyor" ifadesini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze yetkilisi Dr. Yusuf Ebu Al-Rish yaptığı açıklamada, Fas'ın Gazze Şeridi'ndeki sağlık kuruluşlarına tıbbi yardım göndermek için hızlı bir şekilde harekete geçtiğini vurgulayarak Faslı yetkililere Filistin halkının yanında durduğu için teşekkür etti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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