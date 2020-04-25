Fas'tan getirilen 277 kişi, Aksaray'da yurda yerleştirildi KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Fas'tan Türkiye'ye getirilen 277 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Aksaray'daki KYK yurduna yerleştirildi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Fas'tan Türkiye'ye getirilen 277 kişi, 14 günlük karantina sürecini geçirmek üzere Aksaray'daki KYK yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşların getirilme işlemi sürüyor. Bu kapsamda Fas'ta bulunan 277 vatandaş, Türk Hava Yolları'na ait uçakla önce Ankara'ya, ardından karayolu ile Aksaray'a getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda yerleştirildi. İşlemler sırasında AFAD, UMKE ve polis ekipleri de hazır bulundu.

Kaynak: DHA