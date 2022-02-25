Fas'taki Ukraynalılar, Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı - Haberler

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Fas'taki Ukraynalılar, Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı

AA, Esat Fırat - Güncel
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Fas'taki Ukraynalılar, Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı

Fas'ta yaşayan onlarca Ukraynalı, başkent Rabat'taki Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyerek, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalenin sona ermesini istedi.

Fas'ta yaşayan onlarca Ukraynalı, başkent Rabat'taki Rusya Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyerek, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalenin sona ermesini istedi.

Büyükelçilik binası önünde toplanan Ukraynalılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı.

Ukraynalılar, "Rus saldırısına hayır", "Ukrayna'ya savaşa hayır", "Katil Putin" ve "Savaşı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Ukrayna'nın Rabat Büyükelçisi Vasylieva Oksana ise Fas'taki özel bir haber sitesine yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısını kınadı.

Oksana, "Ukrayna bağımsız ve egemen bir ulus ve mevcut durum çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

AA / Esat Fırat - Güncel

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Fas, Güncel, Haberler

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