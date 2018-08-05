Fas'taki Tevhid ve Islah Hareketi Siyasetten Uzaklaşacak

KHALID MEJDOUB - Fas'taki iktidarın başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PDJ) tebliğ kanadı Tevhid ve Islah Hareketi'nin, tüzüğünde bir takım değişiklikler yaparak siyasetten uzaklaşacağı ve davet konularına eğileceği belirtiliyor.

Tevhid ve Islah Hareketi Başkanı Abdurrahin Şeyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hareketin, modern İslami hareketlerin çoğunun benimsediğinin aksine, bir siyasi parti gibi siyasi meselelerle meşgul olmaması şeklindeki yeni yönelimi, fikri kanaat ve İslami çalışmalara yönelik gayretten kaynaklanıyor." dedi.

Hareketin, kavramsal ve fikir boyutunda siyaset ile davet arasındaki ayrımı netleştirmek için çalışacağını kaydeden Şeyhi, bu şekilde parti ile hareket arasındaki örgütlenme ayrımını derinleştirerek hareketin kendi kararları, seçimleri ve duruşu konusunda istenilen sonuca ulaşmasının sağlanacağını ifade etti.

Şeyhi, tüzükle belirlenecek değişikliklerin karışıklığı ortadan kaldıracağını belirterek, parti ile hareket arasındaki ilişkinin görüşüldüğünü ve gelecek aşamada bu ayrımın mümkün olan en keskin noktaya getirilmesi yönünde bir eğilim olduğunu söyledi.

Tevhid ve Islah Hareketi, siyasetin hızına ve iniş çıkışlarına ayak uyduramadı

Faslı siyaset bilimci İzzeddin el-Ezmani, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefetten iktidara geçmesiyle birlikte yaşanan tecrübe ile Tevhid ve Islah Hareketi'nin siyasetin hızına, iniş çıkışlarına ayak uyduramamasının bu yeni yönelimde etkili olduğunu dile getirdi.

Parti meselesinin, hareketin gündeminin önüne geçtiğini vurgulayan Ezmani, özellikle parti içinde farklı eğilimlerin ortaya çıkmasının ardından hareketin bu taraflardan birine destek vermek durumunda kaldığını ve partinin hareketin vizyonuna uymayan bazı duruşlar sergilediğini ifade etti.

"Hareket, sivil, toplumsal ve dini etkinliği olan bir yapıya evrilmeli"

Faslı yazar ve siyaset bilimci Selman Bunuman ise bu değişikliği "hareketin dini ve toplumsal bir yapı olarak kendi kimliğini gözden geçirmesi" olarak değerlendirdi.

Tehvid ve Islah Hareketi'nin sınırlı bir eğitim hareketi olmadığına işaret eden Bunuman, "Dolayısıyla hareket sivil, toplumsal ve dini etkinliği olan bir yapıya evrilmeli." dedi.

Bunuman, halka ve halkın sorunlarına ihtimam veren böyle bir hareketin genel anlamda siyasi alandan çıkmasının ise mümkün olmadığını söyledi.

Tevhid ve Islah Hareketi, Mayıs 2016'da tüzüğünü gözden geçirme programı başlatmıştı.