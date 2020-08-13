Fas'taki Tehvid ve Islah Hareketi'nden İsam el-İryan için başsağlığı mesajı
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Fas'taki Tehvid ve Islah Hareketi'nden İsam el-İryan için başsağlığı mesajı

Fas'taki Tehvid ve Islah Hareketi, Mısır'da tutuklu bulunduğu sırada vefat eden Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden İsam el-İryan (66) için başsağlığı mesajı yayınladı.

Fas'taki Tehvid ve Islah Hareketi'nden İsam el-İryan için başsağlığı mesajı
13.08.2020 20:49 | Son Güncelleme: 13.08.2020 21:27

Fas'taki Tehvid ve Islah Hareketi, Mısır'da tutuklu bulunduğu sırada vefat eden Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden İsam el-İryan (66) için başsağlığı mesajı yayınladı.

Fas'ta iktidarın başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisine bağlı, ülkenin en önemli sivil toplum örgütlerinden Tevhid ve Islah Hareketi lideri Abdurrahim Şeyhi, sosyal medya hesabı üzerinden İryan'ın vefatı sebebiyle taziye mesajını paylaştı.

Şeyhi mesajında, "Allah Doktor İsam el-İryan'a geniş merhameti ile rahmet etsin. Onu şehitler ve salihlerden kabul etsin. Zalimlerin zulmünü ve suçlarını Allah'a şikayet ederek sabırla vefat etti." ifadelerini kullandı.

İryan'ın vefatı dolayısı ile yasta olduklarını aktaran Şeyhi, şu ifadelere yer verdi:

"Küçük ve büyük ailesinin tüm fertlerine, Mısır'daki Müslüman Kardeşler'e, tüm sevenlerine ve onu tanıyanlara başsağlığı diliyoruz. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Allah'tan geldik ve ona döndürüleceğiz."

Iryan'ın avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, bugün AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik makamlarının kendisine tutuklu halde bulunan Iryan'ın öldüğü bilgisini ilettiğini söylemişti.

Ölüm nedenine veya hapishanede mi hastanede mi vefat ettiğine ilişkin bilgisi olmadığını kaydeden Abdulmaksud, ailesine vefat haberini verdiğini ve ölüm sonrası gerekli işlemlere başladığını kaydetmişti.

Yerel basında yer alan haberlerde ise İryan'ın ani bir kalp krizi nedeniyle tabi bir şekilde hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İryan Kimdir?

Mısır'da 1954'te doğan ve Müslüman Kardeşlerin (İhvan) en önemli liderlerinden biri olan İsam el-İryan, doktor ve politikacıdır.

1970 yılından bu yana İslami hareketler içerisinde yer alan ve 1974'te İhvan'a katılan İryan, geçmişte de İhvan'ın üst düzey heyeti olan "İrşad Ofisi" üyeliği yapmıştı.

İsam el-İryan, İhvan bağlantılı Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

İryan, 2013'te ordunun yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırılmasından önce İhvan'ın farklı makamlarında faaliyet göstermişti.

Farklı suçlamalardan yargılanan İryan'a, "doğu sınırına baskın" ve "Kalyub" gibi davalardan birkaç kez müebbet hapis cezası (25 yıl hapis) verilmişti.

Kaynak: AA

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