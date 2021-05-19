Fas'taki siyasi partiler, İspanya'yı ülkenin yüksek menfaatlerine saygı göstermeye davet etti

Faslı siyasi partiler, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin İspanya'da tedavi altında olmasıyla ilişkili olarak Madrid hükümetini ülke menfaatlerine saygı göstermeye çağırdı.

Faslı siyasi partiler, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'nin İspanya'da tedavi altında olmasıyla ilişkili olarak Madrid hükümetini ülke menfaatlerine saygı göstermeye çağırdı.

İktidarın büyük ortağı olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (PJD) yapılan yazılı açıklamada, İspanya'nın İbrahim Gali'yi ülkesine kabul etmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrılıkçı liderin İspanya'da tedavi olmasının "iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin açık bir ihlali" olarak görüldüğü vurgulandı.

İlerleme ve Sosyalizm Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise iki ülke arasında düzensiz göçmen sorunuyla ilgili yaşanan diplomatik gerginliğin İspanya'nın Fas'ın yüksek menfaatlerine saygı göstermemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Madrid yönetimi Fas'ın menfaatlerine saygı göstermeye davet edildi.

İspanya ile Fas arasındaki kriz

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'den itibaren başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek son iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçti.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık