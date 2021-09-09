Fas'taki seçimlerde büyük oy kaybeden iktidar partisinin lideri Osmani, Genel Sekreterlikten istifa etti
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Fas'taki seçimlerde büyük oy kaybeden iktidar partisinin lideri Osmani, Genel Sekreterlikten istifa etti

Fas'taki seçimlerde büyük oy kaybeden iktidar partisinin lideri Osmani, Genel Sekreterlikten istifa etti
Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Fas'ta seçimleri kaybeden koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) lideri Sadeddin el-Osmani, partideki Genel Sekreterlik görevinden ayrıldı.

Fas'ta seçimleri kaybeden koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) lideri Sadeddin el-Osmani, partideki Genel Sekreterlik görevinden ayrıldı.

Fas'ta dün düzenlenen genel seçimler sonucunda Temsilciler Meclisindeki sandalye sayısı 125'ten 12'ye düşen PJD'de yönetim, sorumluluğu üstlendi.

Partiden yapılan yazılı açıklama, Genel Sekreter Osmani ve Genel Sekreterlik üyelerinin istifa ettiği belirtildi.

Yönetimin parti tüzüğünün gereklerine uygun olarak parti işlerini yürütmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, seçim sonuçlarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için 18 Eylül'de olağanüstü kurultay toplanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Açıklanan sonuçların anlaşılmaz ve mantıksız olduğunu, ülkemizdeki siyasi haritanın gerçeğini, partinin siyasi sahnedeki konumunu yansıtmadığını düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Milli Bağımsızlar Birliği Partisi seçimin galibi oldu

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, kesin olmayan sonuçlara göre, 395 sandalyeli Meclise 97 milletvekili göndermeyi başaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisinin seçimlerin galibi olduğunu söylemişti.

Leftit, 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı PJD'nin ise 12 sandalyede kaldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, aynı gün düzenlenen genel ve yerel seçimlere yüzde 50,18 katılım sağlandığını bildirmişti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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